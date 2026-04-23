Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar 17'de El Bilal Toure, 83'de Oh ve 85'de Orkun Kökçü'nün golleriyle 3-0'lık skorla ayrılayarak yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'un rakibi oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu oynanan maçta yedek soyunan Cerny ise Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta forma giydi.

TÜPRAŞ STADI BAYRAKLARLA DONATILDI

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm koltuklara bırakılan bayraklar statta görsel bir şölen havası oluşturdu.

Ayrıca, doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.

NDİDİ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Ndidi, ligde 28. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sakatlık yaşamış ve Antalyaspor ile Samsunspor müsabakalarında forma giyememişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 maçta takımına 2 gollük katkı verdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, kupadaki Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞANAN OKUL SALDIRILARI UNUTULMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını unutmadı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri taraftarlar tarafından tek tek söylenirken, siyah-beyazlı futbolseverler "Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

MAÇ KADROLARINI KÜÇÜK YAREN ANONS ETTİ

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi öncesinde maç kadrolarının anonsunu BJK Kabataş Vakfı Okulları 5. Sınıf öğrencisi Yaren Uysal yaptı.

Yaren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki takım kadrolarını heyecanla anons ederken, tribünlerden büyük destek gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.

80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.

83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 89 Jota Silva), Olaitan (Dk. 90+1 Asllani), Cerny (Dk. 65 Rashica), Toure (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu), Oh (Dk. 89 Salih Uçan)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy (Dk. 86 Meschack), Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro (Dk. 74 İzzet Çelik), Ruan, İbrahim Kaya (Dk. 66 Enes Keskin), Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie)

Goller: Dk. 17 Toure, Dk. 83 Oh, Dk. 85 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 66 Lima (Corendon Alanyaspor)