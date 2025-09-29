Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar seyircisi önünde 3-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3'te Jota Silva'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl attı.

Ligde bir maç eksiği bulunan Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri olan Kocaelispor ise haftayı 2 puanda kapattı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise Selçuk İnan yönetimindeki ilk üç puanı için Eyüpspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:

"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

SVENSSON KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.

Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU 7 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne ile oynanan iki karşılaşmada, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.

SANATÇI GÜLLÜ UNUTULMADI

Beşiktaş Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.

Kocaelispor karşılaşmasından önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.

ABRAHAM OYUNA DEVEM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak.

CERNY GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Vaclav Cerny, siyah-beyazlılarda golle tanıştı.

Cerny, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi.

Bu dakikada savunmanın arkasına sıyrılan Çek futbolcu, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Tammy Abraham'ın pasında topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve savunmadan seken top arka direkte Tammy Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altıpas üzerinde Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

10. dakikada Wilfred Ndidi'nin yarı saha çizgisi üzerinden kafayla savunmanın arkasına attığı pasta kaleci Aleksandar Jovanovic'in büyük hatasında topu önünde bulan Vaclav Cerny, kale önünde boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Darko Churlinov kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu sonrası savunmadan seken topa altıpasın gerisinden Bruno Petkovic'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası içi sol çaprazdan pasını Orkun Kökçü'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic'te kaldı.

50. dakikada Anfernee Dijksteel pasında ceza yayı sağ tarafından topla buluşan Habib Keita, Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Jota Silva, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic'te kaldı.

75. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny'nin içeri çevirdiği top sol tarafta David Jurasek'e geldi. Bu oyuncu pasını Rafa Silva'ya çıkarırken, Silva'nın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Aleksandar Jovanovic meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

90+3. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda önce savunmada Oleksandr Syrota'ya sonra da uzak kale direğine çarpan topu kaleci Aleksandar Jovanovic uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında hakem Ali Şansalan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek, golü verdi. 3-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi (Kartal Kayra Yılmaz dk. 77), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 77), Rafa Silva (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 89), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Jota Silva dk. 55)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Serdar Dursun dk. 85), Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Cafumana Show, Habib Keita (Joseph Nonge dk. 71), Rigoberto Rivas (Can Keleş dk. 78), Tayfur Bingöl (Daniel Agyei dk. 79), Darko Churlinov (Tarkan Serbest dk. 46), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Karol Linetty, Furkan Gedik, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Rafa Silva (dk. 4), Vaclav Cerny (dk. 10), Jota Silva (dk. 90+3) (Beşiktaş), Tayfur Bingöl (dk. 50) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı (Beşiktaş), Aleksandar Jovanovic, Selçuk İnan, Rigoberto Rivas, Serdar Dursun (Kocaelispor)