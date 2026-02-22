Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 9'da Ndidi, 36'da Murillo, 59'da Olaitan ve 74'de Hyeon-Gyu Oh'tan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve 4. Sıraya yükseldi. Göztepe ise 41 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

Siyah beyazlılar, ligde önümüzdeki hafta Kocaelispor'un konuğu olacak. Konuk ekip ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

MURILLO VE OLAITAN'DAN SİFTAH GELDİ

Beşiktaş'ı 36. dakikada 2-0 öne geçiren Murillo ve 59. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Olaitan, Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attı. Olaitan, attığı golün ardından eski takımına karşı gol sevinci yaşamadı.

HYEON-GYU OH 3 MAÇ 3 GOL!

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçta da gol atan Hyeon-Gyu Oh, Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ağlarını sarsarak 3 maçta 3 gole ulaştı.

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 70 dakika sahada kaldı. Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki stoper, sekerek kenara geldi.

Emirhan Topçu'nun yerine oyuna, Felix Uduokhai dahil oldu.

Emirhan takım arkadaşları ve sağlık ekibinin de desteğiyle doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.

DJALO, AĞRILARI NEDENİYLE KADRODA YOK

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.

JUNİOR OLAİTAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN KALECİ ERSİN'E DESTEK

Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.

TARAFTARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

SEPP PİONTEK UNUTULMADI

A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden 85 yaşında vefat eden Sepp Piontek, unutulmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki Göztepe karşılaşmasının öncesinde Alman teknik adam için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.