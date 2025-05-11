Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva, Rashica, Immobile ve Joao Mario kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Arda Okan'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 58'e çıkardı. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.

Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.

Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

MAÇTA ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR OLDU

Karşılaşmada üst üste sakatlıklar yaşandı. Maçın ilk 20 dakikasında Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol, Beşiktaş'ta ise Oxlade-Chamberlain, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista sakatlık yaşadı.

UDUOKHAİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Ancak tecrübeli oyuncu sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı.

Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.

ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi.

Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.

BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı.

Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.

Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI

Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü unutmadı.

Anneler Günü'nde Adana Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, maç öncesinde kadroları sosyal medyadan futbolcuların annelerinin isimleriyle duyurdu.

Kadrolarda oyuncuların adı yerine annelerinin ismi yazarken, stat hoparlöründen de Anneler Günü kutlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Deniz çeldi. Seken topu takip eden Silva'nın şutunda Deniz bir kez daha gole izin vermezken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Beşiktaş'ta savunmadan atılan uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Immobile, topu sağdan koşu yapan Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içinde topu soluna çekerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

29. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinin hatasıyla topu kazanan Ciro Immobile, sol kanattan hızla ilerledi. Immobile'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Rafa Silva tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte kaleci Deniz topu elinden kaçırdı. Sol çaprazda topu önünde bulan Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleciyi geçen top savunmaya çarparak dışarı gitti.

37. dakikada Mustafa Hekimoğlu, sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden çevirdi. Penaltı noktası üzerinde savunmanın ters vuruşunda kaleci Deniz topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Gedson Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Rashica'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına koşu yapan Mustafa Hekimoğlu'nun son çizgiden içeriye çevirdiği topu Rashica altıpas önünden ağlara gönderdi. 2-0

45+8. dakikada Nabil Alioui'nin ceza yayı solundan sert şutunda top üst direkten dönerken, seken topu Arda Okan Kurtulan kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi. 2-1

51. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu takip eden Rashica'nın ceza yayı solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz soluna yatarak topu çeldi.

59. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Maestro, ceza yayı sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında Abdulsamet'in kafasından seken top arka direğe açılırken, Immobile kale önünden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-1

82. dakikada Rafa Silva'nın, ceza yayı içinde Mustafa Hekimoğlu ile yaptığı paslaşmanın ardından yaptığı vuruşta top kaleci Deniz'de kaldı.

83. dakikada Joao Mario'nun, Rafa Silva ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mustafa Hekimoğlu, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşta Arda kafayla kornere gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Emrecan Terzi dk. 20, Necip Uysal dk. 86), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 11, Semih Kılıçsoy dk. 86), Milot Rashica (Keny Arroyo dk. 73), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ciro Immobile (Joao Mario dk. 73)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solkskjaer

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Abat Aimbetov dk. 19 (Osman Kaynak dk. 73)), Nabil Aloui (Breyton Fougeu dk. 57), Yusuf Barası (Aksel Aktaş dk. 80)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Buğra Demirkıran, Samet Duyur, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rafa Silva (dk. 29), Milot Rashica (dk. 44), Immobile (dk. 62), Joao Mario (dk. 83) (Beşiktaş), Arda Okan Kurtulan (dk. 45+8) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes (Beşiktaş), Yusuf Barası, Tayfun Akdoğan, Abat Aimbetov, Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor)