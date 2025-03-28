Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 4-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 5. dakikada Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Talisca kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 31. dakikada Puscas (P) ve 85. dakikada Fredy attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 65 puana yükselirken, Bodrum FK 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.

İLKLERİN MAÇI

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ye konuk olduğu mücadelede ilklere sahne oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

Öte yandan Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde 8 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

TALİSCA DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bodrum FK maçında bir ilk yaşadı.

Fenerbahçe, Bodrum FK maçında 44. dakikada Mert Müldür'ün düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.

DZEKO MASKEYLE OYNAYADI

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, bu maçta karbon maskeyle sahaya çıktı. Tecrübeli golcü mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve oyuna 72. dakikada dahil oldu.

DUSAN TADIC DALYA DEDİ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıktı. Sırp oyuncu yedek başladığı maçta 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 100 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu, bu maçta dalya diyerek Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar meşin yuvarlağı çeldi. Ardından En-Nesyri dönen topu kafa pasıyla Skriniar'a aktardı. Skriniar'ın kafa vuruşunda ise Herelle'nin uzaklaştırmak istediği topa Skriniar tekrar kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada sol taraftan Brazao'nun yaptığı ortaya Talisca'nın elle müdahalesi sonrası oyun devam etti. Ancak VAR tavsiyesiyle Atilla Karaoğlan, monitörde pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

31. dakikada penaltıda topun başına geçen Puşçaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada uzun gönderilen topu İrfan Can ceza yayında sol taraftaki En-Nesyri'ye indirdi. En-Nesyri'nin sol çaprazdan arka direğe gönderdiği pasta Oğuz Aydın'ın dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

36. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın ortasında kaleci Rüzgar topu yumruklamak istedi ancak meşin yuvarlak kale önüne yöneldi. Szymanski, boşta kalan topu yaptığı vuruşuyla boş ağlara gönderdi. 1-3

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın sağ tarafa şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

54. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan İrfan Can'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Fredy'nin ara pasına hareketlenen Okita'nın ceza yayından şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

65. dakikada Fredy'nin ara pasında Puşçaş savunma arkasına sarktı ve ceza sahası sol çaprazında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Puşçaş'ın şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

85. dakikada sağ taraftan Üzeyir'in arka direğe ortasında Mohammed, kafayla pasını Fredy'ye aktardı. Fredy'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4

90+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan doğrudan kaleyi düşünerek kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Bodrum FK: Rüzgar Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Arlind Ajeti dk. 46), Pedro Brazao (Fredy dk. 46), Musah Mohammed, Ege Bilsel (Enis Bardhi dk. 46), Jonathan Okita (Taylan Antalyalı dk. 81), George Puşçaş (Taulant Seferi dk. 67)

Yedekler: Baran Demir, Süleyman Özdamar, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Dusan Tadic dk. 72), Filip Kostic (Alexander Djiku dk. 81), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Anderson Talisca (Allan Saint-Maximin dk. 72), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)

Yedekler: Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: George Puşçaş (dk. 31 pen.), Fredy (dk. 85) (Bodrum FK), Milan Skriniar (dk. 5), Oğuz Aydın (dk. 32), Szymanski (dk. 36), Anderson Talisca (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Musah Mohammed, Jonathan Okita (Bodrum FK), Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe)