2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun son haftasında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Seattle Stadı'nda oynanan mücadele Bosna Hersek'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Bosna Hersek, Kerim Alajbegovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 34. dakikada ise Sultan Al-Brake'nin ters vuruşu skoru 2-0'a getirdi. 42. dakikada Katar, Hasan el-Heydus'un golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. İkinci yarının 80. dakikasında ise Ermin Mahmic, takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Bosna Hersek karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bosna Hersek en iyi sekiz üçüncü arasına girmesi halinde D veya E Grubu'nun lideriyle eşleşecek. Grubunu 1 puanla sonuncu tamamlayan Katar ise turnuvaya veda etti.

ALAJBEGOVIC TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alajbegovic, 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor daha önce 19 yaş 207 günle Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye aitti.

MAÇ ÖNCESİ FİLİSTİN'E DESTEK

Bosna Hersekli taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacakları Katar maçı öncesinde ABD'nin Seattle kentinde bir araya geldi. Soykırımcı İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, Filistin bayrağı açtı.