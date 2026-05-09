İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MAÇ SONUCU: Brighton: 3 - Wolverhampton: 0
Spor

MAÇ SONUCU: Brighton: 3 - Wolverhampton: 0

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, konuk ettiği Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Brighton: 3 - Wolverhampton: 0
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Brighton, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jack Hinshelwood, 5. dakikada Lewis Dunk ve 86. dakikada Yankuba Minteh attı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Brighton, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 53'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Wolverhampton, 18 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Leeds United deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Fulham'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.