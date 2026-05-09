İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Brighton, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jack Hinshelwood, 5. dakikada Lewis Dunk ve 86. dakikada Yankuba Minteh attı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Brighton, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 53'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Wolverhampton, 18 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Leeds United deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Fulham'ı konuk edecek.