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Spor

Maç sonucu: Brighton and Hove Albion 0-5 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un ardından 2. sırada yer alan Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 0-5 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 00:04 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 00:04
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Manchester ekibi, ligin 35. hafta maçında Amex Stadı'nda Brighton and Hove Albion'un konuğu oldu.

Müsabakaya baskılı başlayan konuk ekip, 21. dakikada Raheem Sterling, 44. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Manchester City, 3 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sterling 53. ve 81. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü ise 56. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Lig ikincisi Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, ligde kalma mücadelesi veren Brighton and Hove Albion ise 36 puanda kaldı.

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