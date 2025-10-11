2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler maçtan 6-1 galip ayrıldı. Gollerimizi Arda Güler, Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik, Popov (k.k) ve İrfan Can Kahveci attı. Ev sahibi takımın golünü ise Kirilov kaydetti.

Türkiye bu sonuçla puanını 6 yaptı. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

A Milli Takımımız bir sonraki maçta Salı günü Gürcistan ile evinde karşılaşacak. Bulgaristan ise İspanya'ya konuk olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Atakan Karazor ile kart cezalısı Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ

Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Bulgaristan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sol kanattan Zeki'nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Orkun'un şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada Hakan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov'un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov'un şutunda Zeki'ye de çarpan top filelerle buluştu. 1-1

28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kirilov'un Zeki'yi çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan'ın sert ortasında Kraev'in ters vuruşunda top kornere gitti.

41. dakikada Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan'ın sert şutunda kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

44. dakikada kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.

49. dakikada Hakan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Popov'un ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

51. dakikada ceza sahası içinde Arda'nın pasında Kenan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3

56. dakikada orta sahadan Hakan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan çalımlarla ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

65. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Zeki Çelik kafayla topu filelere yolladı. 1-5

90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un pasında arka direkte İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-6

Stat: Vasil Levski

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov (Turitsov dk. 63), Kraev, Stoyanov, Kirilov (Lukas Petkov dk. 72), Despodov (Minchev dk. 64), Bozhinov, Hristov, Marin Petkov (Zdravko Dimitrov dk. 64), Chochev (Krastev dk. 72)

Yedekler: Sheytanov, Vutsov, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Velkovski, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Samet Akaydin dk. 84), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 64), Orkun Kökçü, Arda Güler (Can Uzun dk. 69), Oğuz Aydın, Kenan Yıldız (İrfan Can Kahveci dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 84)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Radoslav Kirilov (dk. 13) (Bulgaristan), Arda Güler (dk. 11), Popov (dk. 49 k.k.), Kenan Yıldız (dk. 50 ve 56), Zeki Çelik (dk. 65), İrfan Can Kahveci (dk. 90+3) (Türkiye)

Sarı kartlar: Bozhinov, Kirilov (Bulgaristan), Oğuz Aydın (Türkiye)