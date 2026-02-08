Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 19'da Barış Alper Yılmaz, 62'de Yunus Akgün, 73'de Osimhen'den geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 52'ye yükseltti ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip ise Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

YUNUS AKGÜN'DEN İLK KAFA GOLÜ

Eylül 2025'ten (vs Eyüpspor) bu yana ilk deplasman golünü Çaykur Rizespor filelerine gönderen Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü kaydetti.

NOA LANG'TAN İLK ASİST

Sarı kırmızılı formayla ilk kez 11'de başlayan Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ın 19. dakikada attığı golde final pasını vererek ilk asistini yapmış oldu. Hollandalı futbolcu 75 dakika sahada kaldı ve yerini Sacha Boey'e bıraktı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA YER ALDI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile başladı.

Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu da kadroda yer almadı.

Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey ise maça yedek başladı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe'dan oluşan 11'le çıktı.

Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı.

TARAFTAR İLGİSİ

Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Her iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada ceza sahasının içerisinde sol tarafta topla buluşan Noa Lang'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in pasında arka direkte Ali Sowe'un şutunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in dokunamadığı topu arka direkte Yunus Akgün kafayla ağlara gönderdi. 2-0

74. dakikada Hojer'den seken topu önünde bulan Victor Osimhen kaleciyi sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

90+2. dakikada Buljubasic'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bedube'nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Altin Zeqiri dk. 76), Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 84), Taylan Antalyalı (Giannis Papanikolaou dk. 76), Olawoyin (Awokoya Mebude dk. 64), Mihalia, Mithat Pala, Sowe (Frantzdy Pierrot dk. 76)

Yedekler: Erdem Canpolat, Modibo Sagnan, Emir Ortakaya, Halil Dervişoğlu, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Wilfried Singo dk. 80), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Mauro Icardi dk. 80), Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Yaser Asprilla dk. 84), Noa Lang (Sacha Boey dk. 75), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, , Renato Nhaga, Can Armando Güner

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 19) Yunus Akgün (dk. 63), Victor Osimhen (dk. 74) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Olawoyin (Çaykur Rizespor), Victor Osimhen (Galatasaray)