Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86'da Victor Osimhen kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

Puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Rizespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (63)

2- Fenerbahçe (57)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

FRANKOWSKİ İLK KEZ 11'DE

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi.

Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi.

Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi'nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer'in şutunda top Muslera'nın kucağında kaldı.

33. dakikada sol kanattan Mithat'ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin'in şutunda savunmadan sekerek Akintola'nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola'nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

28. dakikada Torreira'ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.

42. dakikada Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanatta Mithat'tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.