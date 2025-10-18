Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Onuachu kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 27. dakikada Rak-Sakyi attı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Başakşehir ile evinde karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili takım müsabakaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol, Okay Yokuşlu, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ukrayna Milli Takımı'ndan sakat dönen ve tedavisi tamamlanan Zubkov'u yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Olaigbe'ye ilk 11'de görev verdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Çaykur Rizespor'ta teknik direktör İlhan Palut, ligin 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Trabzonspor maçında da sahaya sürdü.

Rize ekibi maça, Fofana, Taha Şahin, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut ve Jurecka ile başladı.

Ev sahibi tüakımda Alikulov, Olawoyin ve Halil Dervişoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi kulüp başkanları ve yöneticiler de bir araya geldi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.

Yeşil-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Trabzonspor taraftarı, maçı statta takip edemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi'ye çarpan topu önünde bulan Agusto'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

11. dakiakada sol kanattan Olaigbe'nin ortasında ceza sahası içinde Agusto'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Oulai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2

27. dakikada Savic'in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi'nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1

56. dakikada sol kanattan Laçi'nin ortasında ceza sahası içinde Jurecka'nın vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

58. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Jurecka'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

64. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Zeqiri'nin kafa vuruşunda top auta gitti

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor: Yahıa Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi (Mihaila dk. 81), Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 62), Emrecan Bulut (Antonio Augusto dk. 67), Jurecka (Ali Sowe dk. 67)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ali Sowe, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 75), Okay Yokuşlu (Bouchouari dk. 62), Folcarelli, Olaigbe (Muçi dk. 75), Oulai (Zubkov dk. 62), Augusto (Rayyan Baniya dk. 85), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkani, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Rak-Sakyi (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Agusto (dk. 2), Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Jurecka (Çaykur Rizespor)