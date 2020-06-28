İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor
Spor

Maç sonucu: Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor

Süper Lig'in 29. haftasında küme düşme mücalesinde Denizlispor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Denizlispor deplasmanda 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

28 Haziran 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 20:31
ABONE OL

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta konuk ekip Denizlispor 2-0 öne geçti ama mücadele 2-2 berabere bitti.

Denizlispor'un gollerini 20. dakikada Oscar Estupinan ve 30. dakikada Ivanildo Fernandes (kendi kalesine) kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 40. dakikada Milan Skoda ve 71. dakikada Fernando Boldrin'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor 29, Denizlispor 32 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Bakan Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.