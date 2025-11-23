Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 55 ve 65. dakikalarda Asensio, 58. dakikada Talisca, 78'de En-Nesyri, 88'de Archie Brown'ın attığı gollerle 3 puana ulaştı. Rizespor'un golleri ise 6. Dakikada Sowe, 15. dakikada Laçi'den geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 5-2 kazandı.

DERBİ ÖNCESİ KAYIPSIZ

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Kadıköy'de ağırlayacağı Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamadan sarı kırmızılılar ile arasındaki 1 puan farkını korumuş oldu. Sarı lacivertliler, derbiye 31 puan ile ikinci sırada gidiyor.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligin 12. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Fenerbahçe maçında da sahaya sürdü.

Çaykur Rizespor'da Laçi, 63. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Karadeniz ekibi karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

İÇ SAHADAKİ 4. MAĞLUBİYET

Çaykur Rizespor ise Süper Lig'in 9. Haftasında aldığı 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası evinde mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibinin bu sezonki iç sahadaki 4. mağlubiyeti oldu. Haftayı 14 puanla kapatan Rizespor, önümüzdeki hafta evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor müsabakasın göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Nelson Semedo'yu cezası, Edson Alvarez'i ise milli maç takvimi nedeniyle kadroya almazken, Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran ilk 11'i ile başladı.

FENERBAHÇE, ZORLU MÜCADELEDE 4 OYUNCUSUNDAN YARARLANAMADI

Sarı-lacivertlilerde kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Uzun süre sonra kadroya giren Mert Hakan Yandaş ise Çaykur Rizespor karşısında yedek soyundu.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Rize ekibi maça, Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe 11'i ile çıktı.

Ev sahibi takımda Halil Dervişoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

TARAFTAR İLGİSİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0

25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Fred'in vuruşunda kaleci Fofana'ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi. 2-1

58. dakikada Nene'nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

59. dakikada Sowe'un rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda Levent'in ters vuruşunda top direkten döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sıradan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65. dakikada sol kanattan Kerem'in pasında John Duran'ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio'nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

78. dakikada Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri'ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada Asensio'nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown'un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Mithat Pala dk. 75), Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 83), Buljubasic (Olawoyin dk. 62), Rak-Sakyi (Zeqiri dk.75), Qazim Laçi, Emrecan Bulut (Jurecka dk. 75), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Sagnan, Augusto

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Brown dk. 56), Skriniar, Oosterwolde (Becao dk. 88), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred (Talisca dk. 56), Nene (Oğuz Aydın dk. 84), Asensio, Kerem Aktrükoğlu, Jhon Duran (En-Nesyri dk. 75)

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor), Asensio (dk. 55 ve 65), Talisca (dk. 58), En-Nesyri (dk. 78), Brown (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Laçi (dk. 63) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)