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Spor

Maç sonucu: Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor

Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor'un mücadelesinde son anlar nefes kesti. 10 kişi kalan Kayserispor, 86'da 2-1 öne geçti. Ancak Rizespor, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.

09 Temmuz 2020 Perşembe 20:28 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:29
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Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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