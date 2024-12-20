UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti.

Temsilcimizin tek golünü 74. dakikada Piatek kaydetti. Cercle Brugge'ün golü ise 82. dakikada Brunner'dan geldi.

Başakşehir, Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligi 6 puanla 26. sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi, 36 takımlı ligde ilk 24 takım arasına girmeyi başaramadı ve Avrupa'ya veda etti.

ÇAĞDAŞ ATAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde son oynadıkları Heidenheim karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verirken, Hamza Güreler'i yedek kulübesine çekti.

Atan, Cercle Brugge karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Joao Figueiredo ve Emre Kaplan yer aldı.

Başakşehir'de Belçika'ya getirilen Philippe Keny ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

MAÇA İLGİ AZ

Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Kapasitesi 29 bin olan Jan Breydel Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Tribünlerde yaklaşık 7 bin Belçikalı ve 500 Türk taraftar yer aldı.

Belçika'da maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen hava sıcaklığı ise rüzgar nedeniyle -2 derece oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Başakşehir atağında Lima'nın sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen uçarak kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.