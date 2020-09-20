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Spor

Maç sonucu: Chelsea 0-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında son şampiyon Liverpool, Chelsea'ye konuk oldu. Sadio Mane'nin 2 gol atarak damga vurduğu maçta üç puan kırmızıların oldu.

20 Eylül 2020 Pazar 20:44 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:44
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İngiltere Premier Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 54. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Kırmızılar'ın ikinci golünde Chelsea kalecisi Kepa, büyük bir hata yaptı ve Mane topu boş kaleye gönderdi.

Chelsea'de Andreas Christensen 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maviler, 75. dakikada Jorginho'nun ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Alisson penaltıyı kurtardı.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Liverpool, puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. Sezondaki ilk mağlubiyetini alan Chelsea ise 3 puanla 10. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Chelsea ise West Bromwich deplasmanına gidecek.

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