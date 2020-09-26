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Spor

Maç sonucu: Crystal Palace 1-2 Everton

Premier Lig'in 3. haftasında Crystal Palace ile Everton karşılaştı. Everton karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken 1994'ten bu yana ilk kez ligde 3'te 3 yapmayı başardı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:48 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:48
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Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Everton, Selhurst Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Everton'ın golleri; 10. dakikada Calvert-Lewin ve 40. dakikada Richarlison'un penaltısından geldi. Palace'nin golü ise, 26. dakikada Kouyate'den geldi.

Premier Lig'ee iyi bir başlangıç yapan Everton, bu sonuçla 3 maç sonunda puanını 9'a çıkardı. Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Everton, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Crystal Palace aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.

1994'TEN BERİ İLK

Everton, 1993-94 sezonundan beri ilk kez sezona 3 galibiyetle başladı. Performansıyla parlayan genç yıldız Calvert-Lewin de 3 hafta sonunda gol sayısını 5'e çıkardı.  

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