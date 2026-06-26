2026 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Fildişi Sahili, Almanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıktı. 1 puanda kalan Curaçao ise grubu son sırada bitirerek Dünya Kupası'na veda etti.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE TEK KAYIP ALMANYA

Fildişi Sahili, grupta Ekvador'u 1-0 ve Curaçao'yu 2-0 mağlup ederken tek yenilgisini Almanya karşısında 2-1'lik skorla aldı.