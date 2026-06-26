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Spor

MAÇ SONUCU: Curaçao 0-2 Fildişi Sahili

Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası E Grubu'nun son maçında Curaçao'yu Nicolas Pepe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Afrika temsilcisi bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek Almanya'nın ardından gruptan ikinci sırada çıktı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 00:58 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Curaçao 0-2 Fildişi Sahili
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2026 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Fildişi Sahili, Almanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıktı. 1 puanda kalan Curaçao ise grubu son sırada bitirerek Dünya Kupası'na veda etti.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE TEK KAYIP ALMANYA

Fildişi Sahili, grupta Ekvador'u 1-0 ve Curaçao'yu 2-0 mağlup ederken tek yenilgisini Almanya karşısında 2-1'lik skorla aldı.

  • fildişi sahili
  • curaçao
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