21 Mart 2021 Pazar 18:18 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 18:18

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da pozisyon yakalamakta zorlandığı maçta topa daha çok sahip takım Başakşehir olurken, hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gol gelmedi.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 6'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

7. dakikada Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI



51. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada ceza sahasındaki Rodellga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

53. Muhammet Özkal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada sol çapraz pozisyondaki Giuliano'nun şutunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topu kaleci Cenk Gönen kurtardı.

68. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Mert Günok kurtardı.

90+4. dakikada Visca'nın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Sagal (Dk. 90+2 Dossevi), Sacko (Dk. 73 Mesanovic), Rodallega

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Crivelli), Ponck (Dk. 69 Guldbrandsen), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Mehmet Topal), Visca, Giuliano (Dk. 69 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Demba Ba

SARI KARTLAR: Dk. 1 Tolga Ciğerci, Dk. 50 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Murawski (Yukatel Denizlispor)