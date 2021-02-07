07 Şubat 2021 Pazar 18:18 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 18:18

Süper Lig'in 24. haftasıdan Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skoru eşitledi.

Denizlispor ile karşılaştığı son 3 maçı kaybetmeyen Antalyaspor, puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise aldığı 1 puanla 18 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı.

Denizlispor, ligde bir sonraki maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.

36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakikalık bölümü Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI



50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.

52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.

69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1

77. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.

90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Murawski, Diskerud (Dk. 57 Bakalorz), Ahmad Yasin (Dk. 65 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski), Kudriashov, Fredy (Dk. 87 Serdar Gürler), Omar Imeri (Dk. 46 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Goller: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Kubilay Aktaş, Dk. 68 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 86 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 90+3 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)