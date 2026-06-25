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Spor

MAÇ SONUCU: Ekvador 2-1 Almanya

Ekvador, 2026 Dünya Kupası E Grubu'nun son maçında Almanya'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. 4 puana yükselen Güney Amerika temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna kaldı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Ekvador 2-1 Almanya
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2026 Dünya Kupası'nda son hafta heyecanı sürüyor. Turnuvanın E grubu nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Almanya ile karşı karşıya gelen Ekvador, güçlü rakibi karşısında 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı.

Maçta gol perdesini Almanya forması giyen ve Galatasaray'ın da yıldız isimlerinden Leroy Sane kaydetti. Ceza sahası içerisinde net bir vuruş yapan Sane, henüz maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından Ekvador, 9. dakikada Angulo ile eşitliği buldu. Dakikalar 78'i gösterirken bu kez Plata sahneye çıktı ve Ekvador'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele Ekvador'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Almanya, 6 puanla grubunu lider olarak tamamladı. Ekvador ise 4 puana yükseldi ve en iyi üçüncüler arasında adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

PUAN DURUMU

Son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Almanya: 6 puan

2- Fildişi Sahili: 6 puan

3- Ekvador: 4 puan

4- Curaçao: 1 puan

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