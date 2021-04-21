21 Nisan 2021 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:20

Süper Lig'in 36'ncı haftasında tehlike bölgesindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında misafir ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u Obertan'ın 90+6'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Omolo'nun pasıyla sağ kanattan ilerleyen Emrah Başsan, cezaalanı çaprazından vurdu, top üsten auta gitti.

5'inci dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla ilerleyen Obertan'ın cezaalanı dışından attığı şutta top kale direği yanından auta çıktı.

7'nci dakikada Chebake'nin ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Adem Büyük'ten önce Gökhan Kardeş araya girerek tehlikeyi önledi.

17'nci dakikada kullanılan faul atışında topu önünde Ahmet İldiz'in sert şutu direği yalayarak auta gitti.

23'ncü dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün pasıyla sol kanattan cezaalanına giren Kubilay'ın plase şutunda kaleci Jakup Szumski son anda topu kornere gönderdi.

28'inci dakikada Obertan'ın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Emrah, çizgiden ortaladı. Ricardo Gomes'in kafa şutunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

34'üncü dakikada Obertan'ın yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta top az farkla auta gitti.

39'uncu dakikada Emrah'ın sol kanattan cezaalanına ortaladığı topa Ricardo Gomes kafasıyla ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı.

Kalan dakikalarda her iki takım da gol atamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Fofana'nın sol kanattan çizgiye kadar indikten sonra cezalanın ortaladığı topa Adem Büyük yükselerek kafa vurdu. Top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

55'inci dakikada Fofana çizgiye kadar indikten sonra topu ön direğe gönderdi. Kubilay'dan önce Hasan Hatipoğlu, tehlikeyi kornerle önledi.

59'uncu dakikada sol kanattan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya Emrah Başsan yükselerek kafayı vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

67'nci dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya cezaalanı içinde hiçbir Erzurumsporlu futbolcu dokunamadı.

71'inci dakikada Emrah Başsan'ın ortasında ön direkte Oltan topa dokunmak istedi. Semih Kaya daha önce hamle yaparak topu kornere gönderdi. Semih Kaya topa müdahale ederken kaleci Ertaç Özbir'le çarpıştı.

83'üncü dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın şutunda top kale direklerinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1'nci dakikada Elbasan Rashani'nin Mustafa Eskihellaç tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi.

90+6'ncı dakikada Rahman Buğra'nın gönderdiği topu kafasıyla yumuşatan Obertan'ın sert şutu direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-0.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, altın değerinde 3 puan kazandı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

BB ERZURUMSPR: Jakub Szumski, Leo, Hasan Hatipoğlu, Omolo, Petrus (Dk. 78 Rahman Buğra), Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Cenk Ahmet (Dk. 60 Elbasan Rashani), Obertan, Emrah Başsan, Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan)

HELENEX YENI MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya (Dk. 77. Bülent Cevahir), Hadebe, Ahmet İldiz, Fofana, Karim Hafes, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 68 Patrick Mallan), Kubilay (Dk. 78 Jetmir Topalli), Umut Bulut (Dk. 72 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük

SARI KART: Ricardo Gomes (BB. ERZURUMSPOR) - Karim Hafes (H.YENİ MALATYASPOR)

GOL: Dk. 90+6 Obertan (BB. ERZURUMSPOR)