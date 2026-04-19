İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu.

AA19 Nisan 2026 Pazar 18:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

İstanbul temsilcisi, puanını 73'e yükselterek bitime 2 hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisi ise 54 puanda kalarak play-off yolunda büyük yara aldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack (Dk. 77 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 70 Kayode), Faye, Kanga (Dk. 71 Tugay Kaçar), Onur Ulaş, Recep Niyaz (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Enes Alıç (Dk. 14 Eray Korkmaz), Hayrullah Bilazer, Amilton, Cavare

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Abdullah Çelik, Wellington, Hüseyin Bulut (Dk. 38 Hakan Bilgiç), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Erkam Develi (Dk. 65 Enes Yılmaz), Ezeh, Roshi (Dk. 65 Rroca), Junior Fernandes

Gol: Dk. 46 Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 90+2 Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Dk. 90+8 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

  • Trendyol Süper Lig
  • Esenler Erokspor
  • Ankara Keçiörengücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.