MAÇ SONUCU: Everton: 1 - Liverpool: 2

Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında Merseyside derbisinde deplasmanda Everton'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 18:41
Premier Lig'in 33. haftasında Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, Muhammed Salah'ın 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım Beto'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Liverpool, 90+10. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Virgil van Dijk'ın kafa vuruşuyla attığı golle derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde eden Liverpool, puanını 55'e çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Everton ise 47 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

