Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti 27. dakikada Talisca, 34. dakikada Asensio ve 75. dakikada Duran'ın attığı goller getirdi.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 11 galibiyet 6 beraberlik ile yenilgisiz olarak 39 puanda kapattı. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla Galatasaray ile puanını eşitleyerek liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, verilecek aradan sonra ligdeki bir sonraki maçını Alanyaspor deplasmanında oynayacak.

Eyüpspor ise 13 puanla 17. Sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, ligin ilk yarısında sadece 3 galibiyet alabildi.

TALISCA FIRTINASI

Talisca, Eyüpspor maçında ise takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Anderson Talisca, son 3 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Talisca, Eyüpspor karşısında Marco Asensio'nun attığı ikinci golde de asisti yapan oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de 2007 doğumlu Haydar Karataş, Marco Asensio'nun yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncunun Süper Lig'de ilk maçı oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarı selamladı.

ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.

40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.

ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.

6 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 2 İSİM YEDEKLERDE

Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.

Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

ASENSİO SAĞDA, TALİSCA 10 NUMARADA

Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.

Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Draguş'un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar'ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.

75. dakikada Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Taşkın İlter dk. 86), Draguş (Sadia dk. 86), Yalçın Kayan (Ampem dk. 66), Kerem Demirbay (Baran Ali Gezek dk. 86), Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Umut Meraş, Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Szymanski dk. 82), Fred (Bartuğ Elmaz dk. 89), Asensio (Haydar Karataş dk. 89), Talisca (Oğuz Aydın dk. 66), Kerem Aktürkoğlu (Yiğit Efe Demir dk. 81), Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34), Duran (dk. 75) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Taşkın İlter (Eyüpspor), Domenico Tedesco (Teknik Direktör), Mert Müldür (Fenerbahçe)