Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın yönetimindekiEyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti. Eyüpspor'un golünü ise 26. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golüne yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor 27 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'dan faydalanamazken, Edin Dzeko'yu yedek oturttu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ikas Eyüpspor karşısında İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'e sürdü.

İstanbul temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues'i bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.

Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

SAMET AKAYDIN KADRODA

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.

Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.

TADİC SOL KANADA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.

Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarının uzatma dakikalarında 1-0 önde olan Eyüpspor'da Caner Erkin, sol çizgide İrfan Can Kahveci ile mücadelesinde yerde kaldı. Oyun devam etti, Eyüpsporlu futbolcular ve kenar yönetimi oyunun durmasını işaret etti ancak oyun devam etti.

Soldan bindiren Kostic'in yerden ortasında En Nesyri sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, gol öncesinden başlayıp, golün sonrasında kenarda hakemlere yoğun itirazda bulundu. İtirazı sırasında saha çizgilerinin içine giren Arda Turan'a hakem Emre Kargın doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Arda Turan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda savunma topu son anda kornere çeldi.

25. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada Caner Erkin'in ortasında ceza yayına yakın bir noktadan Mame Thiam'ın pasında Ahmed Kutucu'nun ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+4. dakikada sol taraftan topla çıkan Kostic'in içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin ceza sahası içerisinde dokunuşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1

45+4. dakikada Fenerbahçe'nin golü sonrası yoğun itirazda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

53. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan ortasında kafalardan seken top Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada En-Nesyri'nin ceza yayı üzerinden pasında Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında En-Nesyri'nin kafa pasında Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşunda Berke topu kornere çeldi.

88. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Berke topu son anda çeldi. Savunma boşta kalan topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Thiam'ın kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada Maxinmin'nin pasında sol tarafta topla buluşan Kostic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Tayfur Bingöl dk. 79), Luccas Claro, Ruben Vezo, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 69), Dorukhan Toköz (Emre Mor dk. 79), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Prince Ampem dk. 69), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Gianni Bruno dk. 84), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Leo Dubois, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 82), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred (Cengiz Ünder dk. 82), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Allan Saint Maximin dk. 69), Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 69), Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 82), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 26) (Eyüpspor), Youssef En-Nesyri (dk. 45+4) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Arda Turan (dk. 45+5) (Teknik direktör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Mame Thiam (Eyüpspor), Çağlar Söyüncü, Allan Saint Maximin, Youssef En-Nesyriy, Cengiz Ünder (Fenerbahçe)