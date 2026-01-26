Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder atarken, ev sahibi ekibin golleri 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise Alanyaspor'un konuğu olacak.

ORKUN SİFTAHI YAPTI!

Orkun Kökçü, Eyüpspor maçında 6. dakikada ağları havalandırdı. Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta ilk golünü attıktan sonra hocası Sergen Yalçın'a sarıldı.

Cengiz Ünder, Eyüpspor maçında ağları havalandırmasının ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 5. golünü attı.

BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA SESLERİ

Beşiktaş'ın ikas Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından tribünlerde tepkiler yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?" ve "Yönetim istifa!" tezahüratlarıyla yönetime protestoda bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu.

Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.

ABRAHAM KADRODA YOK

Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.

Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.

JOTA SİLVA, 3 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.

Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

KULÜBE YERLİLERE EMANET

Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Eyüpspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldururken, ek olarak kendilerine ayrılan yerin de bir kısmında maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin olaya "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca karşılaşmadan önce Beşiktaşlı futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Eyüpspor direği geçemedi. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sol iç koridordan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

55. dakikada Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde penaltı noktasının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada Eyüpspor, beraberlik golünü buldu. Onguene'nin pasıyla uzak mesafede topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

63. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından Pintor, içeriye girerken Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluştu: 2-1.

69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazda topu önüne alan Cengiz Ünder'in ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Rıdvan Yılmaz, sol kanattan taşıdığı topu son çizgiye inmeden kale önüne çevirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpas köşesinde önünde bulan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla çektiği şutta top yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-2.

83. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı orta, sağ çaprazdaki Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz'in çaprazdan şutunda top, kale önüne havalanırken Mustafa Erhan Hekimoğlu kafayla meşin yuvarlağı altıpas içine indirdi. Savunmadan seken topu penaltı noktası civarında boş pozisyonda tamamlamak isteyen Salih Uçan'ın şutunda top önce Onguene'ye, daha sonra Umut Meraş'a çarptı ve kornere çıktı.

88. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş (Dk. 86 Torres), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 46 Emre Akbaba), Taşkın İlter (Dk. 86 Robin Yalçın), Metehan Altunbaş (Dk. 82 Radu), Pintor (Dk. 73 Ampem), Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut (Dk. 79 Gökhan Sazdağı), Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica (Dk. 62 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cerny (Dk. 61 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 61 Salih Uçan), Toure

Goller: Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 76 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 57 Umut Bozok, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Emre Akbaba, Dk. 89 Talha Ülvan, Dk. 90+4 Mendy (Yedek kulübesinde) (Eyüpspor), Dk. 90+6 Toure (Beşiktaş)