Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan kaydetti.

İstanbul temsilcisi bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

38. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.

43. dakikada sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

62. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ev sahibi 2. golünü buldu. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Bu oyuncunun gelişine uzak direğe plasesinde top filelere gitti: 3-0

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.