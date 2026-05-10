Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada penaltıdan Umut Bozok, 29. dakikada Metehan Altunbaş, 45. dakikada Calegari ve 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Bu mücadele ardından 32 puana yükselen ikas Eyüpspor ligde kalmak için büyük avantaj topladı. Çaykur Rizespor ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağdan topla yaya paralele hareketlenen Mebude, ceza sahasına koşu yapan Mihaila'yı gördü. Bu oyuncunun topukla tek dokunuşunda penaltı noktasında topu alan Sowe'un şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

11. dakikada Laçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda kaleci Jankat topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. 17. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Radu, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Umut Meraş'a aktardı. Umut, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda daha müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'ı gördü. Metehan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada ikas Eyüpspor 3. golünü buldu. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Umut Meraş, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Calegari'ye bıraktı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra cepheden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada Umut Bozok'un yay üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top auta gitti.

88. dakikada ikas Eyüpspor farkı 4'e çıkardı. Savunma arkası pasa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya durumda temiz bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ikas Eyüpspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.