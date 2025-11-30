Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Siyah beyazlılar, 41. dakikada Jota Silva, 71. dakikada El Bilal Toure'nin golleri ile maçı 2-0 kazanarak puanını 24'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 8 puan ile ligin son sırasında kaldı.

Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karagümrük ise Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

CENGİZ PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş, karşılaşmanın 56. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Cengiz Ünder, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Demir Ege Tıkanaz'ın 90+3'de bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

JOTA SİLVA'NIN 3. GOLÜ

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, ilk 11'de başladığı ilk maçında golünü attı. Portekizli futbolcu, 7 maçta 3 gole ulaştı.

SAMSUNSPOR MAÇINA GÖRE 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi. Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.

ORKUN KÖKÇÜ 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.

JOTA SİLVA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.

ABRAHAM İKİNCİ KEZ YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

JURASEK, 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını, konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.

71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Esgaio, Doh (Dk. 87 Tarık Buğra Kalpaklı), Kranevitter (Dk. 70 Johnson), Camacho (Dk. 46 Gray), Tiago Çukur (Dk. 29 Berkay Özcan), Serginho, Fofana (Dk. 87 Barış Jakob Kalaycı)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista (Dk. 60 Djalo), Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 86 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 70 Abraham), Jota Silva (Dk. 87 Rashica), Toure

Goller: Dk. 41 Jota Silva, Dk. 71 Toure (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 13 Camacho, Dk. 18 Kranevitter, Dk. 83 Balkovec (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)