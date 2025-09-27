Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-3 kazandı. Trabzonspor'un gollerini Onuachu (2), Felipe Augusto ve Sikan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek gollerini ise Tiago Çukur ve Fofana (2) attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 14'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kazeem Olaigbe'nin pasında topla buluşan Christ Oulai, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Felipe Augusto'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Wagner Pina, pasını tekrar Felipe Augusto'ya çıkardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

28. dakikada Sam Larsson'un pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tiago Çukur'un yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

35. dakikada sağ kanattan Wagner Pina'nın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınından Paul Onuachu sırtı kaleye dönük yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic'in sağından ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada Oleksandr Zobkov pasında altıpas üzerinde topla buluşan Paul Onuachu, Atakan Çankaya ile yaşadığı ikili mücadele sonrası mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Türkmen, tekrar penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paul Onuachu, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle yolladı. 1-3

58. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Andre Gray'in ortasında penaltı noktası üzerinden Sam Larsson yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Christ Oulai pasında ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic gole izin vermedi.

83. dakikada sol kanattan Arif Boşluk'un yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Paul Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada sol taraftan Ernest Muçi'nin yaptığı ortada Stefan Savic'in kafayla pası sonrası Tim Folcarelli de, kafayla Danylo Sikan'a gönderdi. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4

90+1. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında topla buluşan David Fofana, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-4

90+2. dakikada Trabzonspor'da Arif Boşluk'un hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan David Fofana, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio (Muhammed Kadıoğlu dk. 46), Atakan Çankaya, Nikoloz Ugrekhelidze (Ahmet Sivri dk. 87), Jure Balkovec, Daniel Johnson, Marius Doh (Berkay Özcan dk. 80), Tiago Çukur, Sam Larsson, Joao Camacho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 46), Andre Gray (David Fofana dk. 66)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Barış Kalaycı, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Liczka

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina (Boran Başkan dk. 90), Stefan Savic, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zobkov (Edin Visca dk. 80), Felipe Augusto (Ernest Muçi dk. 80), Kazeem Olaigbe (Danylo Sikan dk. 64), Paul Onuachu (Salih Malkoçoğlu dk. 90)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tiago Çukur (dk. 28), David Fofana (dk. 90+1 ve 90+2) (Fatih Karagümrük), Felipe Augusto (dk. 20), Paul Onuachu (dk. 35 ve 45+8 pen.), Danylo Sikan (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Jure Balkovec, Daniel Johnson, Muhammed Kadıoğlu (Fatih Karagümrük), Stefan Savic (Trabzonspor)