UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, rakibi ile 0-0 berabere kaldı. İlk 8 için kritik öneme sahip maçta sarı lacivertliler fırsat tepti.

Taraftarı önünde sahadan 1 puanla ayrılan sarı lacivertliler puanını 9'a çıkarırken, Lyon ise 14 puana yükseldi.

Fenerbahçe son haftada deplasmanda Midtjylland'a konuk olurken, Lyon ise sahasında Ludogorets'i ağırlayacak.

JOSE MOURİNHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Lyon karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kadroda yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

YUSUF AKÇİÇEK, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı.

18 yaşındaki savunmacı, bu sezon resmi maçlarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti.

FENERBAHÇE, BOLU'YU UNUTMADI

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.

Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.

Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü'yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku'nun müdahalesiyle kornere gitti.

27. dakikada Cherki'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

39. dakikada kaleci Lucas Perri'nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü'nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

62. dakikada Mikautadze'nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Alexandre Lacazette topu kontrol etti. Lacazette'in ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Said Benrahma'nın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

66. dakikada Niakhate'nin pasında topu alan Cherki'nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Alexandre Lacazette'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

83. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko'nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 69), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 82), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lyon: Lucas Perri, Sael Kumbedi (Duje Caleta-Car dk. 68), Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner, Said Benrahma, Nemanja Matic, Corentin Tolisso (Jordan Veretout dk. 79), Mathis Cherki, Malick Fofana (Alexandre Lacazette dk. 43), Georges Mikautadze (Ernest Nuamah dk. 79)

Yedekler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Warmed Omari, Tanner Tessmann, Enzo Anthony Honore Molebe,

Teknik Direktör: Pierre Sage

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Sael Kumbedi, Moussa Niakhate, Alexandre Lacazette, Duje Caleta-Car, Tolisso (Lyon)