Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ayrıca Karadeniz ekibinde Marius Mouandilmadji 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 62 puana yükselirken, Samsunspor da puanını 51'e çıkardı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Samsunspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

JOSE MOURİNHO'DAN, SAMSUNSPOR MAÇINDA 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Rangers maçı 11'ine göre Samsunspor karşısında 5 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Rangers maçı 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kalede Dominik Livakovic formasına kavuşurken, İrfan Can Eğribayat kulübede yer aldı. UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın, Bright Osayi-Samuel'in yerine Süper Lig'de yeniden 11'de başlarken, Yusuf Akçiçek'in yerine de Alexander Djiku şans buldu. Hücumda ise Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Dusan Tadic ve Edin Dzeko sahaya çıktı.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor. Allan Saint-Maximin ile Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fred, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko" 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri ise yedek bekledi.

LİVAKOVİC, 15 MAÇ SONRA SAHADA

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Livakovic'in Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Süper Lig'de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11'de görev aldı.

YOUSSEF EN-NESYRİ 9 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Karadeniz ekibine karşı yedek başladı. Sezonun ilk bölümünde Edin Dzeko ile değişmeli oynayan En-Nesyri, teknik heyetin çift forvet sistemi sonrası düzenli olarak 11'de şans buldu ve attığı gollerle de takımını taşıyan isimlerden oldu. En-Nesyri, Süper Lig'de 9 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor müsabakasında ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

ARDA GÜLER TRİBÜNDEN MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçta Arda Güler de yer aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı maçı tribünden takip etti.

Öte yandan Persepolis forması giyen Serdar Dursun da mücadeleyi stadyumda takip etti.

KADIKÖY'DE '18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ' KOREOGRAFİSİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği Trendyol Süper Lig maçı öncesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla şehitler anıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı. Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.

36. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

54. dakikada Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

73. dakikada sol taraftan hareketlenen Oğuz Aydın, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Szymanski'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan top dışarı gitti.

75. dakikada Mouandilmadji'nin orta sahada rakibiyle mücadelesinin ardından hakem Cihan Aydın faulü işaret etti. Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'ın kararına tepki gösterip, Aydın'ı kolundan tutunca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Oğuz Aydın aldı. Oğuz'un ortasında İrfan Can Kahveci'nin çevirdiği topta Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Skriniar, Djiku (İrfan Can Kahveci dk. 71), Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic (Osayi-Samuel dk. 58), Tadic (Szymanski dk. 58), Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 58), Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dimata dk. 67), Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Bola, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 46), Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 67, Bedirhan Çetin dk. 90), Mouandilmadji

Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Ntcham, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Mouandilmadji (dk. 75) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Jose Mourinho (Fenerbahçe), Celil Yüksel, Zeki Yavru, Okan Kocuk (Samsunspor)