Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada ve 45. dakikada Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe'de Mert Müldür, 57. ve 69. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanda kalırken, Athletic Bilbao puanını 16'ya yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Lyon'u ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi. UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında bu futbolcuların yerlerine En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Athletic Bilbao maçına Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile başladı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemedi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.

BAKAN BAK VE UEFA BAŞKANI CEFERİN DE MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.

Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 1 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.

Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Slavia Prag müsabakalarında formasında uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao karşılaşmasında kadrodaki yerini aldı.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası içeriye giden takıma da tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Samet Akaydin'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ tarafına verdiği pasta Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

27. dakikada Sofyan Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Gorka Guruzeta'nın kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada Allan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışının sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

45. dakikada Ohian Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

52. dakikada Inaki Williams'ın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Alex Berenguer'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

63. dakikada hızlı gelişen atakta Ohian Sancet'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic'in ortasında arka direkte Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julen Agirrezabala'da kaldı.

69. dakikada orta sahada Mert Müldür'ün orta sahada Inaki Williams'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Irfan Peljto, Mert'e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Mert Müldür kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 61), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 73), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 73), Youssef En Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez (Daniel Vivian dk. 46), Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar (Benat Prados dk. 67), Inigo Ruiz De Galarreta, Inaki Williams (Mikel Vesga dk. 85), Ohian Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer dk. 37), Gorka Guruzeta (Unai Gomez dk. 67)

Yedekler: Unai Simon, Alvaro Djalo, Inigo Lekue, Oscar de Marcos, Unai Nunez, Nico Serrano, Adama Boiro

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Goller: Inaki Williams (dk. 5 ve 45) (Athletic Bilbao)

Kırmızı kart: Mert Müldür (dk. 69) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Yeray Alvarez, Unai Gomez, Ohian Sancet (Athletic Bilbao)