Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray, 27. dakikada Sane ile üstünlüğü yakalasa da Fenerbahçe, Duran'ın 90+5'te attığı golle beraberliği kurtardı ve derbi 1-1 sonuçlandı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Sarı kırmızılı ekip, derbi sonucuyla birlikte 33 puana yükseldi ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 puanda korumuş oldu. Sarı lacivertli ekip, puanını 32'ye yükseltti.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Başakşehir'in konuğu olacak. Galatasaray ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.

FENER VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı lacivertliler tarafından 44'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Edson Alvarez'e çarparak Galatasaray ağlarına yuvarlandı. Gol sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Yasin Kol monitörde pozisyonu inceledi.

Hakem Yasin Kol, hava topu mücadelesinde topun Milan Skriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

DERBİDE GERGİN ANLAR

Galatasaraylı Kazımcan Karataş, Leroy Sané'nin attığı golün hemen ardından tribünden gelen yabancı maddenin isabet etmesiyle yerde kaldı.

Yüzüne bandaj uygulanan genç oyuncunun tedavisi saha içinde yapıldı. Olay sonrası Fenerbahçe kalecisi Ederson, tribünlere dönerek taraftarlara sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ferencvaros müsabakasına ilk 11'de başlattığı oyunculardan Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Tedesco, Galatasaray karşısında kalede Ederson'u görevlendirirken, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanı Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'e emanet eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

-MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.

Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.

3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

SOL BEKTE TERCİH BROWN OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti.

Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.

- ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.

Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında bulunuyor.

10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI

Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de haftaya 32 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda 1 puan gerisinde takipçisi sarı-lacivertlilere konuk oldu. Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Union SG maçına ilk 11'de başlayan Rolan Sallai'den cezası, Ismail Jakobs'tan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda santrforda görevlendirdiği Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'e formayı teslim etti.

SANCHEZ SAĞ BEK, LEMİNA STOPER OYNADI

Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi.

Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı.

Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.

OSİMHEN, 2 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR, KADIKÖY'DE TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray'ı Chobani Stadı'nda yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi.

Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta, konuk takım taraftarları için 2 bin 500'e yakın yer ayrıldı. RAMS Park'ta buluşarak otobüslerle Kadıköy'e gelen taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı.

49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 89 Levent Mercan), Alvarez, İsmail Yüksek (Dk. 79 Fred), Asensio, Nene (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Talisca), En-Nesyri (Dk. 63 Duran)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 90+7 Berkan Kutlu), Sara, İlkay Gündoğan (Dk. 77 Arda Ünyay), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 89 Icardi)

Goller: Dk. 27 Sane (Galatasaray), Dk. 90+5 Jhon Duran (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo, Dk. 54 Oosterwolde, Dk. 66 Ederson (Fenerbahçe), Dk. 40 Lemina, Dk. 63 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Osimhen, Dk. 78 Uğurcan Çakır (Galatasaray)