Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yle karşılaştı. Sarı lacivertliler, 17. Dakikada Nene ile 1-0 öne geçerken, konuk ekip 24. Dakikada Janderson ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta ligde Kocaelispor'un konuğu olacak. Göztepe ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

Sarı lacivertliler, puanını 43'e yükseltti. Göztepe ise puanını 36'ya yükseltti.

GALATASARAY İLE FARK 3

Fenerbahçe, Göztepe karşısında yaşadığı puan kaybının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

İSMAİL DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matte Guendouzi görev alırken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'de gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

EN-NESYRİ KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe müsabakasında kadroya dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçına kulübede başladı.

En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık tarihindeki Brann müsabakasında görev almıştı.

Faslı oyuncu, 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1 de Avrupa maçında forma giymezken, 46 gün sonra kadroya dahil edildi.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 2 isim kadroda yer aldı.

Sarı-lacibertli takımda 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, teknik heyetten forma bekledi.

GÖZTEPE'DE 2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

İki oyuncunun da üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

MAÇTA DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe Demir (Dk. 46 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Dk. 38 Fred), Guendouzi, Musaba (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Asensio, Nene (Dk. 57 Duran), Talisca

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Santos, Arda Okan Kurtulan (Dk. 81 Uğur Kaan Yıldız), Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Miroshi, Cherni, Olaitan (Dk. 68 Rhaldney), Janderson (Dk. 62 Jeferson), Luiz (Dk. 62 Juan)

Goller: Dk. 16 Nene (Fenerbahçe), Dk. 24 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Santos, Dk. 64 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Rhaldney, Dk. 84 Lis (Göztepe), Dk. 5 Yiğit Efe Demir, Dk. 72 Skriniar, Dk. 80 Semedo (Fenerbahçe)