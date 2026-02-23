Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü 90+5'te Asensio, Kasımpaşa'nın golünü 90+11'de Allevinah kaydetti.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 53'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Sarı lacivertliler, 26 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçının ardından, ligde Antalyaspor'un konuğu olacak.

FENERBAHÇE'DE 2 SAKATLIK!

Karşılaşma devam ederken Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Maçın 23. dakikasında adalesinde ağrı hisseden Çağlar Söyüncü, değişiklik talebinde bulundu. Milli oyuncu, bir süre oyuna devam etti ve kendini denedi.

Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak yerini 40. dakikada Kante'ye bıraktı. Guendouzi, maça stoper mevkisinde devam etti.

Fenerbahçe'de taraftarlardan Cenk Tosun'a tepki geldi.

Sarı-lacivertli tribünler, maç içerisinde eski oyuncuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, 76. dakikada oyundan çıktığı sırada da Cenk Tosun'u ıslıkladı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, 31. dakikada sağdan ceza sahasına girdikten sonra Frimpong'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi ve hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.

Hakem Yasin Kol, VAR'ı da dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

MAÇTA İLGİNÇ ANLAR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

Marco Asensio topun oyun alanı dışına çıktığını düşünerek taç atışını kullandı. Ancak o sırada Kamil Ahmet Çörekçi sahaya giren ikinci topla pas verdi ve sahada kısa süreliğine iki top bulundu.

Pozisyonun devamında Fenerbahçe topu kaparak atağa çıktı ve ceza sahasında penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirirken karşılaşma aut atışıyla yeniden başladı.

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlattığı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'yi 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MUSABA 3 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.

Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.

SANTRFORDA TERCİH TALİSCA

Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.

Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.

YÖNETİMDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi.

Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.

ASENSİO'YA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçı öncesinde plaketle ödüllendirildi.

Trendyol Süper Lig'de Ocak ayının en güzel golüne imza atan oyuncuya ödülü, karşılaşma öcnesinde takdim edildi.

FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR "ENGELSİZ" TRİBÜNÜNE GİTTİ

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.

Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 27 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde (Dk. 40 Kante), Levent Mercan (Dk. 76 Cherif), İsmail Yüksek (Dk. 76 Fred), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba (Dk. 46 Mert Müldür), Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous (Dk. 84 Taylan Utku Aydın), Opoku, Frimpong (Dk. 46 Emre Taşdemir (Dk. 68 Cafu)), Baldursson, Diabate (Dk. 84 Allevinah), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun (Dk. 76 Gueye)

Goller: Dk. 90+5 Asensio (Fenerbahçe), Dk. 90+11 Allevinah (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ben Ouenas (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 38 Diabate, Dk. 41 Baldursson, Dk. 42 Frimpong, Dk. 70 Cenk Tosun, Dk. 86 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 80 Kante, Dk. 90+6 Asensio, Dk. 90+8 Guendouzi (Fenerbahçe)