Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş 33 ve 90+1'de Cerny'nin gollleriyle, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golü 42. dakikada Asensio'nun penaltıdan attığı golden geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu karşılaşmayla birlikte yılın son maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında 6 Ocak Salı günü Süper Kupa yarı finalinde sahasında Samsunspor'u ağırlayacak, Beşiktaş ise Süper Lig'de 19 Ocak Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN DERBİDE KART TEPKİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında siyah-beyazlılar paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşan Beşiktaş "Basma yok! Oyna devam!" tepkisini gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN PENALTIYA TEPKİ

Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruş kullandığı esnada ceza sahası içinde Mert Müldür ile Tammy Abraham'ın ikili mücadelesinde Fenerbahçeli oyuncu yerde kaldı. Akabinde oyunun durmasının ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır monitörden pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

Fenerbahçe, Marco Asensio ile penaltı atışını gole çevirerek maçta eşitliği sağladı.

Pozisyonun ardından ise siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın da hakem Oğuzhan Çakır'ı alkışlayarak tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, bu paylaşımda kısa sürede yorumlarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Tarık Çetin'e görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ile İsmail Yüksek görev alırken, kanatlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymaski forma giydi. Forvet arkasında Marco Asensio, gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serhan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş ile oynanan derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Maçın hafta içinde olmasına ve açık kanalda yayınlanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına yoğun destekte bulundu.

13 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 13 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri milli takımlarında bulunmaları gerekçesiyle takımını yalnız bıraktı.

Ederson Moraes ve Jhon Duran özel izin sebebiyle kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'da kadroya giremedi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile hakkındaki soruşturma nedeniyle Mert Hakan da kadroda yer almadı.

YEDEK KULÜBESİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 13 oyuncusunun yokluğunda yedek kulübesini altyapıdan takviye etti.

Sarı-lacivertlilerde altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, 16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki orta saha Mustafa Serhan Kök yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.

Chobani Stadı'ndaki derbide siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde ise Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ahmet Sami Bircan şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, saat 17.00 sularında Chobani Stadı'na geldi.

Yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

RAFA SİLVA YİNE YOK

Beşiktaş'ta Rafa Silva, kupada Fenerbahçe ile oynanan derbinin kadrosunda yer almadı.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan maçta uzun süre sonra kulübede olan Portekizli futbolcu, derbide kadroya alınmadı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

İKİ TAKIMDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı.

İki takım futbolcuları, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" pankartıyla Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.

55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.

Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Siyah-beyazlı ekip deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 75 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 85 Haydar Karataş), Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu (Dkb. 90 Alaettin Ekici)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 85 Paulista), Jurasek (Dk. 72 Rıdvan Yılmaz), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Abraham

Goller: Dk. 33 ve Dk. 90+1 Cerny (Beşiktaş), Dk. 43 Asensio (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın, Dk. 61 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Dk. 39 Devrim Şahin, Dk. 42 Abraham (Beşiktaş)