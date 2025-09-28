Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini 65. dakikada penaltıdan Talisca ve 90+2'de Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 15'e çıkardı. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalyaspor karşısında kalede yine Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio forma giyerken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.

FRED YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Antalyaspor müsabakasına da yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalyaspor'a karşı da yedek soyundu. Brezilyalı oyuncu 87. dakikada oyuna dahil oldu.

ASENSİO YİNE ORTA ALANDA

Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı.

Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalyaspor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi.

EDSON YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'nin Meksikalı yeni transferi Edson Alvarez, Antalyaspor maçında kadroya alınmadı.

Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Edson, takımla çalışmalara başlamıştı.

Tedesco, Edson'u Antalyaspor karşısında riske etmedi.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran sakatlığı Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.

Montella karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile izledi.

GÜLLÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.

Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian Diaz topu kurtardı.

31. dakikada Antalyaspor'da pasla çıkmaya çalışırken Hasan Takub İlçin'den önce topa dokunan Marco Asensio'nun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Hasan Yakub İlçin topla ilerleyip topukla Nikola Storm'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson'un kurtarışı sonrası savunmada Semedo'ya çarpan top kaleye yönelirken son anda Jayden Oosterwolde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Dorgeles Nene'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz sağına uzanarak topu kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas içinde topu önünde bulan Youssef En-Nesyri vuruşunda kaleci Diaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

62. dakikada sağ taraftan Dorgeles Nene'nin yaptığı ortada savunmadan seken topa tekrar hareketlenen Nene, ceza sahası içi sağ tarafında Kenneth Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+2. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada kaleci Julian Diaz'ın kontrol edemediği topa arka direkte Sebastian Szymanski, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Fred Rodrigues dk. 87), Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 90+1), Marco Asensio, Anderson Talisca (Sebastian Szymanski dk. 87), Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 77), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 77)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı (Samet Karakoç dk. 80), Lautaro Giannetti, Georgiy Szhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen (Jesper Ceesay dk. 67), Hasan Yakub İlçin (Yohan Boli dk. 67), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 25), Ramzi Safuri, Nikola Storm (Doğukan Sinik dk. 80), Sander van de Streek

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ali Demirbilek, Alp Ada Abay, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Anderson Talisca (dk. 65 pen.), Sebastian Szymanski (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Ederson Moraes, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Samuel Ballet, Kenneth Paal , Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti (Antalyaspor)