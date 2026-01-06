Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Adana'da Samsunspor'u 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 67. dakikada Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

MUSABA İLK MAÇINDA 2 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin sağ kanattan gerçekleştirdiği atak organizasyonunda ceza sahasına giren Anthony Musaba içeriye çevirdiği topla Kerem Aktürkoğlu'nu buluşturdu. Boş kaleye topu yuvarlayan milli futbolcu takımını 4. dakikada 1-0 öne geçirdi. 67. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de final pasını veren Musaba, eski takımına karşı 2 asist yaptı.

Samsunspor'da Makoumbou 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KEREM YILIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Kerem Aktürkoğlu takımının 2026 yılındaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

FENERBAHÇE, YILA KUPA İLE BAŞLAMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe, 10 Aralık Cumartesi günü 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler kupayı kazanması durumunda 2022-2023 sezonunda kazanılan Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından ilk kez kupa kazanmış olacak.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.

MUSABA, İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

8 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.

YEDEKTE 8 İSİM

Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç oyuncular Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da teknik heyetten forma bekledi.

Fenerbahçe'de A takım kadrosundan kaleciler dışında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

SAMSUNSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, son resmi maçına göre kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor'a karşı oynadıkları maçta ilk 11'de forma giyen Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül'den Fenerbahçe karşısında yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Turkcell Süper Kupa

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Musaba (Dk. 69 Oğuz Aydın), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Syzmanski), Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka (Dk. 83 Diabate), Borevkovic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Tomasson (Dk. 46 Soner Gönül), Makoumbou, Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ceesay (Dk. 46 Jarju), Mouandilmadji

Goller: Dk. 4 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 67 Duran (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 78 Makoumbou (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Borevkovic (Samsunspor), Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)