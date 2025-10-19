Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 22'de penaltıdan Anderson Talisca ve 41'de Marco Asensio'dan geldi. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 59'da Serginho kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Ligde tek galibiyeti bulunan Fatih Karagümrük ise haftayı 3 puanla son sırada kapattı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor maçında ilk 11'de oynattığı Milan Skriniar'ı cezası nedeniyle değerlendiremedi.

Genç teknik adam, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Tedesco, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fatih Karagümrük karşısında kalede Tarık Çetin'i oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ve İsmail Yüksek görev alırken, kenarlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Forvet arkasında Marco Asensio yer alırken, santrfor pozisyonunda Anderson Talisca forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.

Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

TALİSCA EN UÇTA

Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.

Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.

Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.

ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı.

Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.

BARTUĞ 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.

Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.

TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.

21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

59. dakikada Daniel Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

62. dakikada Sam Larsson'un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan David Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72. dakikada Jure Balkovec'in pasında topla buluşan Ahmet Sivri, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda Grbic gole izin vermedi. Dönen topa Asensio diziyle dokundu, meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Devamında da Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

83. dakikada Jure Balkovec, sol kanatta Szymanski'ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90. dakikada Fred'in sol taraftan pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan müsait pozisyonda bulunan Szymanski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 89), İsmail Yüksek, Edson Alvarez (Fred Rodrigues dk. 64), Dorgeles Nene (Sebastian Szymanski dk. 78), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78), Anderson Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 64)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco (Muhammed Kadıoğlu dk. 46), Anıl Çınar, Jure Balkovec, Matias Kranevitter (Marius Doh dk. 61), Daniel Johnson (Berkay Özcan dk. 61), Tiago Çukur, Sam Larsson (Ahmet Sivri dk. 72), Serginho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 72), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Anderson Talisca (dk. 23 pen.), Marco Asensio (dk. 41) (Fenerbahçe), Serginho (dk. 59) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Jure Balkovec (dk. 83) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Tarık Çetin (Fenerbahçe), Atakan Çankaya, Marcel Licka, Enzo Roco, Anıl Çınar (Fatih Karagümrük)