Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri kaydetti. Konuk ekibin golü ise Melih Bostan'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 84 puanla bitirdi. Konyaspor ise 46 puanla sezonu tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde, Konyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek ve Filip Kostic görev aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca forma giydi. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvenildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahanın solunda topla buluşan Mithat Pala ilerleyerek sağ kanattan ilerleyen Ghezzal'a pasını çıkartı. Burada topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşta top az farkla auta çıktı.

22. dakikada Taha Şahin'in şutu sonrası kaleci Demir'den dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda Hatayspor savunmasında Recep Burak topu çizgiden çıkardı.

43. dakikada Mithat Pala'nın pasında orta sahada topla buluşan Akintola'nın savunmayı da geçerek ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0