UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 32. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Fenerbahçe'de ikinci golü atan Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu. (38 yaş 333 gün)

Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic'in attığı ilk golde asisti yapan Yusuf Akçiçek, kariyerindeki ilk asisti yaptı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe, ligde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, liginde hafta sonunda Charleroi deplasmanına gidecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadronda 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlık, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ise listede olmamaları sebebiyle oynatamazken, Anderson Talisca'yı yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Anderlecht karşısında Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta sahada Fred Rodrigues ile Sebastian Szymanski görevlendirildi. Hücumda ise Dusan Tadic'in önünde Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

MOURİNHO, TAKIMININ BAŞINA DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü.

Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada görev alamadı.

MERT MÜLDÜR 26 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü. Milli futbolcu ikinci yarı başında oyuna dahil oldu.

En son ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle ikisi Avrupa Ligi, biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.

OSAYİ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Ligde 3 ve kupada 1 maçta ilk 11'de görev yapamayan deneyimli futbolcu, Midtjylland müsabakasında cezası nedeniyle oynayamadı.

Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de forma giyen Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de top koşturdu.

MEDYADAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasına medya yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 16'sı yabancı 224 basın mensubu takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahası önünde Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda kaleci Coosemans'ın müdahale ettiği top, direğe de çarpıp kornere gitti.

11. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sol kanatta taç çizgisine yakın noktada yine Kostic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkteki Yusuf Akçiçek'in aşırttığı topu altıpas içinde Tadic ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Anderlecht'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Augustinsson'un, ortasında arka direkte iyi yükselen Adryelson'un kafa vuruşunu kaleci İrfan Can çizgi üzerinden çeldi.

42. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Kostic, pasını ceza yayı içindeki Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde tekrar topu alan Dzeko, plaseyle ağlara gönderdi. 2-0