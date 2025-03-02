Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda hata yapmadı ve maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde 61 puana yükseldi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği sonrası lider durumda bulunan ezeli rakibi ile puan farkını dörde düşürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü sahasında Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe'nin ligdeki bir sonraki rakibi Samsunspor olacak. Fenerbahçe, 16 Mart'ta Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte ligdeki beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, ligde gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE PUAN DURUMU:

1-GALATASARAY - 65 PUAN

2- FENERBAHÇE - 61 PUAN

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.

MOURİNHO TRİBÜNDE, SALVATORE FOTİ TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.

Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemezken, Bright Osayi-Samuel yabancı kontenjanına takıldı.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

EN-NESYRI, ALEX'İ YAKALADI

Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Dzeko'nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan'dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.