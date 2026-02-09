Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 16'da Talisca, 27 ve 33'de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Koita'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 49'a yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki 3 puan farkını korudu. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

Sarı lacivertliler, önümüzdeki hafta Trabzonspor'un konuğu olacak. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU 9 MAÇ SONRA...

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki gol hasretine Gençlerbirliği maçında son verdi.

Milli futbolcu, Gençlerbirliği maçında iki kez ağları havalandırdı. Kerem, bu golleriyle ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon toplamda 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, tüm gollerini Kadıköy'de buldu.

Milli futbolcu 70. dakikada yerini Musaba'ya bıraktı.

OĞULCAN'DAN ÖRNEK HAREKET

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.

Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.

TEDESCO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK maçında ilk 11'de oynattığı Edson Alvarez'i cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba'yı ise tercihen ilk 11'de değerlendirmedi.

Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında da ilk 11'de görevlendirildi.

Domenico Tedesco, ilk 11'de değerlendirmediği 8 ismin yerine ise Ederson Moraes, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'yı tercih etti.

N'GOLO KANTE İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Transfer döneminde uzun süre kamuoyunda gündem olan Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı.

SİDİKİ CHERİF YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif, ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçında kadroda yer aldı.

Ara transfer döneminde takıma katılan tek santrfor olan genç golcü, maça yedekler arasında başladı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezalısı Edson Alvarez, takımını yalnız bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ, MİRAY ÇELİK'İ UNUTMADI

Gençlerbirliği, ısınmaya yaşamını yitiren 13 yaş altı kız takımı oyuncusu Miray Çelik'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, ilk 11'i açıklarken de Miray'ın fotoğrafını kullandı. Miray, hafta içinde hayata gözlerini yummuştu.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde son maça göre tek değişiklik yaşandı.

M'Baye Niang'ın yerine Franco Tongya, ilk 11'e dahil edildi. Niang ise maç kadrosuna alınmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.

33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.

55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.

Fenerbahçe, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante (Dk. 62 İsmail Yüksek), Nene, Asensio (Dk. 82 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Musaba), Talisca (Dk. 82 Cherif)

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 76 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Onyekuru), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 58 Traore), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Cihan Çanak), Koita (Dk. 82 Varesanovic)

Goller: Dk. 16 Talisca (Penaltıdan), Dk. 27 ve Dk. 33 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 55 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 44 Oosterwolde, Dk. 79 Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Dk. 67 Pereira, Dk. 79 Onyekuru (Natura Dünyası Gençlerbirliği)