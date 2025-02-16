Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 21 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 53. dakikada Oğuz Aydın attı. Kasımpaşa'nın tek golü 62. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Fenerbahçe'de son haftalardaki formuyla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, bu maçtaki golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti.

Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de arka arkaya yedinci kez kazanan Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi. Süper Lig'deki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, hafta arasında ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'e konuk olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı. Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

Mourinho, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Edin Dzeko maça kulübede başladı.

MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.

1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.

Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19. dakikada Claudio Winck'in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu'nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

52. dakika Mert Müldür'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Kevin Rodrigues'in yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Mamadou Fall, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa kale önünde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kurtardı.

71. dakikada Edin Dzeko'nun savunmanın arkasına attığı pasta hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin, kaleci Andreas Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesinden önce çizgiyi geçti. 3-1

76. dakikada Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, topla birlikte sağ taraftan ceza sahası girip yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

78. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Mert Hakan Yandaş, pasını Edin Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan (Filip Kostic dk. 75), Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 65), Mert Hakan Yandaş (İrfan Can Kahveci dk. 83), Fred, Oğuz Aydın (Yusuf Akçiçek dk. 75), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca (Edin Dzeko dk. 65)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku (Josip Brekalo dk. 59), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu (Can Keleş dk. 79), Haris Hajradinovic, Ben Ouanes (Antonin Barak dk. 65), Nuno Da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Yaman Suakar

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 21 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 52) (Fenerbahçe), Mamadou Fall (dk. 62) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa)