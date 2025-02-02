Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin 6 ve 13. dakikadaki iki golüyle maça 2-0 önde başladı.

42. dakikada Milan Skriniar ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edilen Fenerbahçe, 45+6'da VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve 45+8'de Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi.

Penaltı pozisyonunda Skriniar'a faul yapan Olawoyin, VAR incelemesi sonrası ikinci sarı kartını gördü ve Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı.

FENERBAHÇE 1 MAÇ FAZLASIYLA FARKI 3'E İNDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 51 yaptı ve 54 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avrupa'da ilk 11'de görev verdiği Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın yanı sıra Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'i karşılaşmaya ilk 11'de başlattı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan'dan kurdu. Kenarlarda Filip Kostic ile Oğuz Aydın oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

MOURİNHO 2 MAÇ SONRA TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

CARLOS VE SKRİNİAR 11'DE, TALİSCA KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi.

Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

FENERBAHÇE, DERELİ VE ALTIPARMAK'I UNUTMADI

Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı.

Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi.

Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Akintola'nın sol taraftan pasında Ali Sowe'un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can'ın solundan ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.

24. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünden Dzeko'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.

42. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar'ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45. dakikada Kostic'in sol taraftan çizgiye kadar indikten ceza sahası içine ortasında savunmaya da çarpan topu kaleci Tarık çeldi. Dzeko'nun hareketlendiği meşin yuvarlağı Samet Akaydin son anda uzaklaştırdı.

45+5. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin'in ceza sahası içinde Skriniar'ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin'i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-2

45+11. dakikada Szymanski'nin pasında Fred'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Pozisyonun devamında Oğuz'un boş kaleye kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

54. dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu alan Dzeko'nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

56. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada Szymanski'nin sol taraftan ceza sahası içine ortasında En-Nesyri'nin altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

76. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı.

78. dakikada oyun çıkmak için kenara hareketlenen Rachid Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

79. dakikada Szymasnki'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafayla indirdiği topta Talisca gelişine vurdu. Kaleci Tarık'tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

85. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

89. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+8. dakikada Tadic'in pasında topu alan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos (Cenk Tosun dk. 81), Milan Skriniar, Levent Mercan (Anderson Talisca dk. 61), Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat (Dusan Tadic dk. 46), Filip Kostic (İrfan Can Kahveci dk. 72), Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Samet Akaydin, Attila Mocsi (Dal Varesanovic dk. 90+7), Casper Hojer (Ayberk Karapo dk. 88), Amir Hadziahmetovic (Muhamed Baljbasic dk. 83), Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, İbrahim Olawoyin, David Akintola (Emrecan Bulut dk. 90+7), Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 87)

Yedekler: Ivo Grbic, Canberk Yurdakul, Efe Geçim, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ali Sowe (dk. 7 ve 13) (Çaykur Rizespor) Edin Dzeko (dk. 45+8 Pen. ve dk. 79) Youssef En-Nesyri (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: İbrahim Olawoyin (dk. 45+7), Rachid Ghezzal (dk. 78) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, En-Nesyri (Fenerbahçe) Attila Mocsi, Ali Sowe (Çaykur Rizespor)