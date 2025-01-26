Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, Juan'ın 25. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol birden buldu. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 46. dakikada attığı golle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 53. dakikada bir kez daha sahne alan En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı. Fenerbahçe'de son gol 55. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.

Göztepe'de 82. dakikada fileleri havalandıran Novatus Miroshi, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 48 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, ligde 34 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta ligde ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.

Göztepe karşısında kalede İrfan Can Eğribayat oynarken, savunma üçlüsünü Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymanski tercih edildi. Forvet arkasında Dusan Tadic'i görevlendiren Moruinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise forma bekledi.

MOURİNHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

DİEGO CARLOS YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer aldı.

İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Göztepe müsabakasına yedekler arasında başladı. Brezilaylı oyuncu 88. dakikada oyuna dahil oldu.

İSMAİL YÜKSEK RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.

YUSUF LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı.

Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Amrabat'ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın'dan döndü.

37. dakikada kaleci Lis'in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

46. dakikada sol taraftan Saint Maximin'in ortasında önce Miroshi ardından Koray Günter'den seken top En-Nesyri'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

53. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

55. dakikada orta alanda topla buluşan Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

73. dakikada sağ taraftan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Romulo ceza sahası sağ çaprazından yere sektirerek vuruşunu yaptı. Arka direkte yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek (Filip Kostic dk. 46), Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 90+3), Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+2), Dusan Tadic (Allan Saint-Maximin dk. 46), Youssef En-Nesyri (Diego Carlos dk. 88), Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Sorumlu: Salvatore Foti

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen (Nazım Sangare dk. 86), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 79), Novatus Miroshi, Djalma Da Silva (İsmail Köybaşı dk. 86), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 79), Romulo, Juan da Silva (Emerson Correira dk. 77)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 46, 53), Oğuz Aydın (dk. 55) (Fenerbahçe), Juan da Silva (dk. 25), Novatus Miroshi (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Salvatore Foti (Teknik Sorumlu), Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Göztepe)