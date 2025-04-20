Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (2) ve Saint-Maximin kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Ramazan Civelek, Nazon ve Talha attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 72'ye çıkardı. Kayserispor ise 37 puana yükseldi.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Net Global Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Sivas deplasmanında şans verdiği Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko'nun yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Dzeko ve Çağlar, Kayserispor müsabakasına kulübede başladı.

Bellona Kayserispor karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunmada ise Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mert Müldür'e formayı verdi.

Orta sahayı Fred, Szymanski, Tadic ve Allan Saint-Maximin dörtlüsünden oluşturan Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi oynattı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesi Erfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun'dan oluştu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

DİEGO CARLOS 10 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yaşadığı sakatlığın ardından 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 8'i ise Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta takımını yalnız bırakan Diego Carlos, Bellona Kayserispor müsabakasıyla formasına yeniden kavuştu.

YOUSSEF EN-NESYRİ 2 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.

Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.

FUTBOLCULARA SEREMONİDE ŞEHİT ÇOCUKLARI EŞLİK ETTİ

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı.

Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fenerbahçeli futbolcu Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı.

Şehit çocuklarının bazıları sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkarken, bazıları da ay-yıldızlı tişörtlerle seremonide yer aldı.

Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.

WERNER LORANT İÇİN SAYGI DURUŞU

Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

15. dakikada Maximin'in sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Mert Müldür'ün sol taraftan ortasında kale alanı içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

29. dakikada Maximin'in pasında sol tarafta topla buluşan Tadic'in ceza sahası içine girip ortada En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

36. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

49. dakikada Gökhan Sazdağı, kendi yarı sahasında kazandığı topla ilerleyip, rakiplerini çalımladıktan sonra sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Nazon'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'e de çarparak ağlara gitti. 1-2

53. dakikada Szymanski'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Maximin'in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

64. dakikada Kostic'in sol taraftan ters ayakla yaptığı ortada kaleci Bilal kale alanında tek yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Maximin'in penaltı noktasının hemen gerisinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

76. dakika Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda sol çaprazdaki Skriniar'ın içeri çevirmek istediği topu Gökhan Sazdağı yaptığı müdahale ile engelledi.

78. dakikada hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 3-2

90+2. dakikada Fred'in pasında sol tarafta topla buluşan Kostic'in ortasında savunmada Jeanvier son anda yaptığı müdahale ile müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin meşin yuvarlağı boş ağlara göndermesini engelledi.

90+4. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında kale önünde Talha, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderd. 3-3

90+6. dakikada Kayserispor ceza alanına gönderilen uzun pasta Skriniar'ın yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos (Edin Dzeko dk. 53), Milan Skriniar, Mert Müldür (Filip Kostic dk. 62), Fred, Sebastian Szymanski (Oğuz Aydın dk. 62), Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 81), Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin (Çağlar Söyüncü dk. 81), Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kayserispor: Bilal Bayazit, Julian Jeanvier, Joseph Attamah, Lionel Carole, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek (Mehmet Eray Özbek dk. 90+2), Ali Karimi, Nurettin Korkmaz (Kayra Cihan dk. 76), Ramazan Civelek, Carlos Mane, Duckens Nazon (Talha Sarıarslan dk. 81)

Yedekler: Onurcan Piri, Korkmazcan Dernek, Necip Özer, Anthony Uzodimma, Burak Efe Arslan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Anderson Talisca (dk. 36 ve 79 pen.), Allan Saint-Maximin (dk. 64) (Fenerbahçe), Ramazan Civelek (dk. 7), Dominik Livakovic (dk. 49 k.k.), Talha Sarıarslan (dk. 90+4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Fred (Fenerbahçe) Ali Karimi, Ramazan Civelek (Kayserispor)